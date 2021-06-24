Kadın dilencinin taktiği ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti

Samsun’un Bafra ilçesinden geldiği öğrenilen 2 kadından biri yanındaki arkadaşının görme engelli olduğunu, tedavi için paraya ihtiyaçları bulunduğunu söyleyerek, kentteki esnafları tek tek gezip para toplamaya başladı.

POLİSE BİLDİRDİLER

Kadınların durumlarından şüphelenen esnaflar olayı polise bildirdi. Polis ekipleri tarafından takibe alınan 2 kadın, dilenmek için girdiği dükkanda suçüstü yakalandı. Polisleri görünce paniğe kapılan kadınlar, dilenci olmadıklarını ve geziye geldiklerini savundu.

BACAĞI AĞRIDIĞI İÇİN KULLANIYORMUŞ

Haklarındaki suçlamaları reddeden kadınlar, şikayet edilen şahısların kendileri olmadığını, yanlışlık yapıldığını ve yanındaki arkadaşının da görme engelli olmadığını, bacağı ağrıdığı için baston kullandığını söyleyerek yanlışlık yapıldığına dair polisi ikna etmeye çalıştı. Yapılan incelemeler sonucu şahısların kente bir araçla bırakıldığı ve günübirlik dilencilik yaptığı tespit edildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Durumun zabıta ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu şahısların kimliklerini alarak Kabahatler Kanunu’na göre idari işlem yaptı. Kadınlar, tekrar yaşadıkları kente dönmeleri konusunda uyarılarak serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kadınlar bölgeden hızla uzaklaştı. İHA