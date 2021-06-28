Kadın doktoru taciz eden hastası hakkında iddianame

Bakırköy İncirli'de özel bir hastanede görev yapan Anestezist ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut'u (46) sosyal medya üzerinden sürekli mesaj ve yorumlarla rahatsız eden hastası şüpheli Özcan A. (58) hakkında iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Özcan A.'nın hasta olarak hastaneye geldiğine ve müşteki Nebahat Bulut'un da kendisini muayene ettiğine yer verildi.

İddianamede, müşteki Nebahat Bulut'un, şüphelinin muayene esnasında kendisine yönelik fiziksel bir temasta bulunmadığına fakat sosyal medya üzerinden mesajlarla rahatsız edildiğine yönelik beyanlarına yer verildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İddianamede suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Özcan A.'nın, “En içten duygularımla sevgi ve saygılarımı sunarım değerli doktorum, 1964 doğumluyum. Eşimden ayrıldım, insanların umutlarını çalmak istemiyorum. Sen bir yıldızsın. Başarılı insan doktor Nebahat Bulut. Geçmişiniz güneş, bugününüz yıldız, geleceğiniz ışık olsun. Ben mi sebep oldum sadece ben mi sorumluyum” şeklinde paylaşım ve yorumlarla müştekiye yönelik cinsel taciz işlediği yönünde kuvvetli şüphenin olduğu belirtildi.

İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı, şüpheli Özcan A. hakkında ‘zincirleme olarak elektronik haberleşme araçlarıyla cinsel taciz' suçundan 5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. İHA

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