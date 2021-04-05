Kadın müdür vekili zimmete para geçirdiğini itiraf etti

Bursa’da İznik İcra Müdürlüğü’nün emanet kasasından zimmete 219 bin TL geçirdiği tespit edilen kadın müdür vekili Z.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜDÜR YARDIMCILARINA BİLDİRDİ

Olay, 1 Nisan'da Z.A’nın müdür yardımcılarına, İcra Müdürlüğü'nün emanet kasasından 3’üncü bir kişinin hesabına yanlışlıkla 219 bin TL havale ettiğini belirtmesi üzerine ortaya çıktı. Bunun üzerine savcılık soruşturma başlattı.

SAVCILIK İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

İcra Müdür Vekili Z.A., ifadesinde; parayı yanlışlıkla değil bilerek gönderdiği, borcu olduğu, acil ödemek yapmak zorunda kaldığı, geçici bir süreliğine bu parayı aldığı, bir kaç gün sonra yerine koyacağını beyan ettiği öğrenildi. Z.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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