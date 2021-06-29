Kadının 8. kattan düşerek ölümünde 2 kişiye ‘cinsel saldırı’ davası

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 17 Eylül günü saat 23.00'te şüpheli Emre Ateş'in Ataşehir'deki bir restorana gittiği ve saat 00.00 sıralarında diğer şüpheli Muhammed Demir'in de restorana gittiği anlatıldı. Yan masada ise ölen Şeyda Yılmaz ile iş yerinden arkadaşının da bulunduğunun kaydedildiği iddianamede, şüphelilerin ilerleyen saatlerde Şeyda Yılmaz'ın masasına giderek, sohbet etmeye başladıkları aktarıldı.

‘BURADA KALMAK İSTİYOR’ DEMİŞLER

Saatin geç olması sebebiyle Şeyda Yılmaz'ın iş arkadaşının, Yılmaz’a hitaben “hadi kalkalım” demesi üzerine şüphelilerin Yılmaz'ı bırakmak istemediklerine yer verildi. İddianamede, şüphelilerin Şeyda Yılmaz'ın kolundan tutarak “burada kalmak istiyor” dedikleri, arkadaşının ise restorandan ayrıldığı kaydedildi. Şüphelilerin 18 Eylül'de saat 2.30 sularında Şeyda Yılmaz'a ait araçla restorandan ayrıldıkları ve yaklaşık yarım saat sonra Muhammed Demir'e ait olan Ataşehir'deki rezidansın 8. katına asansörle çıktıkları belirtildi.

DİĞER ŞÜPHELİYİ ARADIĞINI ANLATTI

İddianamede şüphelilerden Emre Ateş'in ifadesinde, Şeyda Yılmaz'ın kendisinden sigara ve su istediğini, daha sonra eşinin kendisini telefonla araması üzerine siteden ayrıldığını anlattığı belirtildi. Ateş'in ifadesinde, taksiyle yoldayken diğer şüpheli olan Muhammed Demir'in kendisini arayarak Şeyda’nın kapıyı kilitleyip aşağıya atladığını söylemesi üzerine tekrar geri döndüğünü söylediği aktarıldı.

‘KÜT DİYE BİR SES DUYDUĞUNU’ SÖYLEDİ

Muhammed Demir'in ise ifadesinde, daireye çıktıktan sonra Şeyda Yılmaz ve Emre Ateş'in diğer odaya geçip toplam bir saat kadar zaman geçirdiklerini, bu sırada kendisinin salonda bulunduğunu, eşinin telefonla araması nedeniyle Emre Ateş'in daireden gittiğini söylediği aktarıldı. İfadesinde, birkaç dakika sonra Şeyda Yılmaz’a Emre’nin gittiğini söylediğini, çok geçmeden dışarıdan küt diye bir ses duyduğunu, aşağıya baktığında Yılmaz’ın yerde yattığını görmesi üzerine güvenlik görevlilerine haber verdiğini ve Emre Ateş'i arayarak durumu anlattığını söylediği kaydedildi.

ARKADAŞI YILMAZ'A ‘KALKALIM’ DEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Şeyda Yılmaz'ın iş arkadaşı E.Ö. ise tanık olarak verdiği ifadesinde Yılmaz ile restorana gittiklerini, ilerleyen saatlerde arka masada bulunan şüphelilerin gelip kendi masalarına oturduklarını ve Şeyda Yılmaz’la konuşmaya başladıklarını, kendisinin buna rızası olmadığını, Şeyda Yılmaz’a “kalkalım” demesi üzerine şüphelilerin Şeyda’nın kolunu tutup gelmek istemiyor dediklerini söylediği belirtildi. Kendisinin restorandan ayrıldığını ve daha önce herhangi bir intihar girişiminin bulunmadığını anlattığına yer verildi.

KIYAFETİ, AYAKKABISI VE ÇANTASIYLA DÜŞTÜĞÜ BELİRTİLDİ

İddianamede olay yerinde yapılan incelemede, Şeyda Yılmaz'ın düştüğü odanın kapısının içerden kilitli olduğu, anahtarının kapı üzerinde bulunduğu, kapı arkasında kapının açılmasını kısmen engelleyecek şekilde yere serilmiş sünger olduğu belirtildi. Yılmaz'ın 8. kattan üzerinde kıyafeti, ayaklarında ayakkabısı ve çantası ile birlikte düştüğünün anlaşıldığı kaydedildi.

Adli Tıp raporlarında ise, Yılmaz'ın tırnak örneklerinde her iki şüpheliye ait DNA profillerinin tespit edildiği belirtildi.

Savcılık, önce Emre Ateş'in alkollü olan Şeyda Yılmaz'a cinsel saldırıda bulunduğunu, ardından evden ayrıldığını, bu esnada diğer şüphelinin de Yılmaz'a karşı zorla cinsel saldırı eyleminde bulunduğunu kaydetti.

TIRNAKLARINDA İKİ ŞÜPHELİYE AİT DNA BULUNDU

İddianamede, Yılmaz'ın tırnaklarında her iki şüpheliye ait DNA örneğinin bulunmasının, düştüğü odanın kapısının içeriden kilitli olmasının, kapı anahtarının mağdurun bulunduğu tarafta kilit üzerinde takılı olmasının ve üzerinde ayakkabısı, çantası ve kıyafetlerinin bulunmasının cinsel saldırı olayını doğruladığı tespitine yer verildi.

Yılmaz'ın olay yerinden kurtulmaya çalıştığının ve şüphelilerin buna engel olduklarının anlaşıldığının belirtildiği iddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde cinsel amaçlı mağdur ölenin hürriyetini tahdit ettikleri, organ sokmak suretiyle cinsel saldırıda bulundukları, cebir kullanarak Yılmaz'ı intihara sürükledikleri aktarıldı.

MÜEBBET HAPİS İLE CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Savcılık şüpheliler Emre Ateş ve Muhammed Demir'in “cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara yönlendirme” suçundan ise ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Öte yandan şüphelilerin “nitelikli cinsel saldırı”, “birden fazla kişiyle birlikte cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ise ayrı ayrı 21 yıldan 33 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi. İddianame gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.