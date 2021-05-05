‘Kadınlar camiye giremez’ tartışma görüntüsüyle ilgili Ali Erbaş’tan açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kadınların camiye girmesi konusunda bir adamla tartışan ve görüntüleri sosyal medyada gündem olan Ebru ismindeki kadınla görüştüğünü duyurdu. Erbaş, “Kendisiyle görüştüm, üzüntümü paylaştım” dedi.

“‘CAMİDE SİZİN NE İŞİNİZ’ VAR DİYE KARŞI ÇIKILMIŞ”

Gündem olan kadının kendisiyle konuşmasını anlatan Erbaş, “Bir başka kadın topluluğuna zannediyorum itiraz eden beyefendi, ‘Camide sizin ne işiniz var’ tarzında karşı çıkınca Ebru Hanım, diğer hanım kardeşimizi savunmak için devreye girmiş. Yoksa kendisiyle alakalı bir şey değil” ifadelerini kullandı.

“MARJİNAL BİR OLAYDIR”

Erbaş, şöyle devam etti: “Biz burada üzüldük. Böyle bir olay keşke olmasaydı. Marjinal bir şey. Bizim 90 bin camimiz var. 90 bin camimizde binlerce kadın cemaatimiz var. Biz, camilerimizi kadınlarımızın ibadetine uygun hale getirmek için canla başla gayret ediyoruz. ”

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bir erkek, kadınların camiye girmesine karşı çıkmıştı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olduğunu belirten kadın, “Kadınları gömmek için her şeyi yapıyorsunuz. Dini buna alet edemezsiniz. Kadınlar camiye giremez diyemezsiniz. Ben Marmara İlahiyat mezunuyum. Peygamberin hadisini sizden daha iyi bildiğime yemin edebilirim” demişti.

Adam ise kadına, “Peygamberin hadislerinden çok çok uzaksınız. İstersen 1500 tane ilahiyatı bitir. Sen benim gözümde havasın. Peygamberin hadisi var” diyerek kadının camiye giremeyeceğini savunmuştu.