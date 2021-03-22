Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi için Taksim’de toplandı

Türkiye'nin, resmi adı ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ olan İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasına yönelik tepkiler devam ediyor.

KADINLARDAN TAKSİM'DE OTURMA EYLEMİ

Cumartesi günü tüm Türkiye'de çok sayıda kentte sokağa çıkan kadınlar, bugün de Taksim Meydanı'nda bir araya geldi. İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını isteyen kadınlar daha sonra oturma eylemine geçti. Polisin ise eylem yapan kadınların dağılmaları yönünde anons yaptı.

“FESHEDİLME KARARI BİZİM AÇIMIZDAN HÜKÜMSÜZDÜR”

O anların görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, “İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilme kararı bizim açımızdan hükümsüzdür. Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDAYA #KARARIGERİÇEK ETİKETİ AÇILDI

Sosyal medyada da #KararıGeriÇek etiketi açıldı, İstanbul Sözleşmesi savunularak, kararın geri çekilmesi istendi.

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