Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi için yürüdü: Kararı geri çek, kadını yaşat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de geçtiğimiz hafta yayımlanan Karar’a göre, Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ (İstanbul Sözleşmesi) Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedildi. Sözleşmenin feshedilmesine tepki gösteren kadınlar eylemlerini sürdürüyor.

“KARARI GERİ ÇEK, SÖZLEŞMEYİ UYGULA”

Eskişehir Kadın Meclisi üyesi yüzlerce kadın sözleşmenin feshedilmesini protesto etti. Ulus Meydanı’nda toplanan kadınlar, ‘Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula’ yazılı pankart açarak, ‘Asla yalnız yürümeyeceksin’, ‘Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula’, ‘Sözleşmeyi uygula kadını yaşat’, ‘Kadınları değil katilleri durdurun’ şeklinde sloganlar atarak Köprübaşı Caddesi Adalar mevkiine yürüdüler.

Eskişehir Kadın Meclisi adına konuşan Meltem Özel, gecenin bir vakti kararname çıkarıp İstanbul Sözleşmesi'ni ellerinden alabileceklerini zannettiklerini belirterek, “O kadar yanılıyor ki biz fesih kararını geri çektirecek, o sözleşmeyi de uygulatacak olanlarız. Biz bir haftadır eylemlerimize devam ederken aynı zamanda polis ablukalarıyla karşı karşıya geliyoruz. Taksim’de, Kadıköy’de , Kızılay’da İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatmak için çıktığımız o meydanlarda yüzlerce polis karşılıyor bizi. O kadar polis eşit ve özgür yaşamak isteyen kadınların karşısında dururken katilleri durdurmak için neredeydiler? Kadınlar koruma kararları çıkartmak için gittiği karakollardan geri döndürüldü. Evine git seninle mi uğraşacağız dediler kadınlara. Elbette ki uğraşacaksınız. Sizin göreviniz yasaları uygulamak” dedi.

“HAYATLARIMIZA EL UZATAMAYACAKSINIZ”

Kendilerinin başka bir sözleşmeye ihtiyaçları olmadığını ifade eden Özel şunları söyledi:

* Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Diyor ki ‘Kadınları korumak için kağıt parçasına ihtiyacımız yok, vicdanlarımız var.’ Kadınların hakları da, hayatları da sizin o vicdanlarınızın eline kalmayacak. Biz her bir hakkımızı kendi mücadelemizle kazandık. Şimdi de bu fesih kararıyla hayatımıza el uzatmaya çalışıyorsunuz. El uzatamayacaksınız. Geleneklerimize, aile yapımıza uymuyor diye öne sürdüğünüz gerekçelerle sözleşmeden çekilemezsiniz.

* Aile yapımıza uymuyor diyenlere pandemi döneminde artan ev içindeki şiddeti, çocuklarının gözü önünde öldürülen kadınları hatırlatalım. Bu mu sizin aile yapınız. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak için sunduğunuz bu gerekçeleri de kabul etmiyoruz. Sizin o siyasi çıkarlarınızda yaptığınız planlar da İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmaya yetmeyecek. İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz da yürürlükten kalkacak diyenlere söylüyoruz. Kararı geri çekecek, sözleşmeyi uygulayacaksınız. Bizim başka bir sözleşmeye ihtiyacımız yok. İstanbul Sözleşmesi'nin her bir maddesini uygulayacaksınız.

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