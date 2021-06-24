Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi kararının iptali için Danıştay’ın önünde toplanıyor

20 Mart 2021 tarihinde sabaha karşı yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi adıyla bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin yürürlülükten çıkacağı ilan edilmiş ve 30 Nisan 2021'de yayımlanan ikinci bir kararnameyle sözleşmenin tarafı olmaktan çıkılacağı tarihin 1 Temmuz 2021 olacağı açıklanmıştı.

TBMM onayı alınmadan verilen karara pek çok kadın, STK ve siyasi parti, yürütmenin durdurulması ve kararın iptali talebiyle Danıştay'a başvurdu. Danıştay 10. Dairesi söz konusu başvurular ile ilgili henüz bir karar vermedi.

Danıştay'ın 1 Temmuz'dan önce yürütmeyi durdurma kararı vermesini talep eden Eşitlik İçin Kadın Platformu, 24 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de Ankara'da Danıştay binası önünde toplanma kararı aldı.

Basın açıklaması düzenleyecek olan platform temsilcileri, ardından Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının yürütmesini derhal durdurması ve Cumhurbaşkanı kararlarının iptali için ek dilekçe verecek.