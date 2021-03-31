Kadınlar isyan etti: 24 saatte 8 kadın öldürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrumlu Kadınlar “İstanbul Sözleşmesi Bizimdir” eylemlerinin üçüncü gününde yine Bodrum Belediye Meydanı'nda toplandı. Basın açıklaması yapmak isteyen kadınlara polisler eylem ve basın açıklaması yapamayacaklarını söyleyince kısa süreli gerginlik yaşandı. Kadınlar eylem ve basın açıklamalarına devam ettiler.

“YASALARIN TAM OLARAK UYGULANMASINI İSTİYORUZ”

Bodrum Eğitim-Sen Temsilcisi Yüksel Okyay, “Konya'da 16 yaşındaki çocuğa annesinin kuzeni cinsel istismarda bulundu. Çocuk ‘Bana yine aynı şeyleri yapar diye korkuyorum’ diyor. İşte biz bu kızlarımızın, bu çocuklarımızın, cinsiyeti ne olursa olsun tüm insanların ne şiddet görmesini istiyoruz ne tacize, tecavüze uğramasını istemiyoruz. Bizim bütün mücadelemiz bunun için. Bu olaylar ne zaman bu ülkede son bulacak, bunların önlenmesi için gerekli tedbirler alınacak, yasalar tam anlamıyla uygulanacak, işte biz o zaman zaten bu alanlarda olmayacağız. Olmamıza gerek kalmayacak. Lütfen bu engellemelerinizi tüm devlet yetkilileri olarak taciz edenlere, tecavüz edenlere karşı uygulayın. Biz sadece hakkımızı istiyoruz. Kimse ne tacize uğrasın tecavüze uğrasın ne şiddete” diye konuştu.

“KADINA ŞİDDET VE KATLİAMLAR KATLANARAK DEVAM EDİYOR”

Bodrumlu Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Pelin Bolgül ise kadın katliamları, taciz ve tecavüzler her gün katlanarak devam ederken, yaşam hakkımızı ifade eden İstanbul Sözleşmesi’nin iptaline karşı vermek istenilen demokratik tepkinin, polis ablukası, gözaltı tehditleri ve anlamsız gerekçelerle engellenmeye çalışılmasını kabul etmediklerini belirterek, “Bir gece yarısı tek adam kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi, hukuka da insan haklarına da aykırıdır. Sözleşmenin iptali tüm failleri, tecavüzcüleri, katilleri, tacizcileri, çocuk istismarcılarını, LGBT'lere karşı nefreti ve ayrımcılığı açıkça cesaretlendirmektir” ifadelerini kullandı.

“24 SAATTE SEKİZ KADIN ÖLDÜRÜLDÜ”

Bolgül açıklamasının sonunda ise “Sözleşmenin iptali sonrası 24 saat içinde 8 kadının katledilmesi, eşcinsel olduğu için işkence edilen bir gencin videosunun yayımlanması içinde bulunduğumuz vahim durumu gözler önüne sermektedir. Onlarca kere şikayette bulunup yardım isteyenlere karşı hiçbir önlem almayan devlet, sadece demokratik haklarını kullanmaya çalışan bizlere sıra gelince, ev hapsi, gözaltı, tutuklama, çıplak arama işkencesi yöntemleriyle boyun eğdirmeye çalışmaktadır. Bu ülkenin faşizmle yönetilmesine izin vermeyeceğiz. Kararı geri çekeceksiniz, İstanbul Sözleşmesini uygulayacaksınız. Biz kadınlar ve LGBT'ler asla vazgeçmeyeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. Basın açıklamalarını yapan kadınlar ardından meydanı terk etti.

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