Kadınlardan İstanbul Sözleşmesi eylemi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile İstanbul Sözleşmesi adıyla bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin tek taraflı olarak fesih edildiği duyurulmuş ve sözleşmeden taraf olmaktan 1 Temmuz itibarıyla çıkılmıştı.

Kadınlar, tartışmalı karara tepkilerini sürdürüyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu öncülüğünde bir araya gelen kadınlar bugün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Beşiktaş iskelesi önünde toplandı. “Anayasadan, yasadan, sözleşmeden vazgeçmiyoruz” pankartı açılan eylemde “Anayasayı, yasayı, sözleşmeyi uygula” sloganları atıldı.

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