Kadınların pişkin tavırları pes dedirtti

Ataşehir'de, trafiğin yoğun olduğu saat aralığında işlek noktalarda bulunan 3'ü kadın 1'i yaşlı erkek olmak üzere 4 kişinin oynadığı oyun pes dedirtti.

Kadınlar, hastaneye getirdikleri babalarını eve götürmek için yol paralarının olmadığını söyleyerek araç sürücülerinin önünü kesip, para talep etti. Kadınlar cadde üzerinde araçları durdururken, babaları olduğunu iddia ettikleri yaşlı şahıs ise elindeki bastonuyla yol kenarında onları bekledi.

GAZETECİLERE EL HAREKETİ YAPTILAR

Araçların önünü keserek para istedikleri anların gazeteciler tarafından görüntülendiğini fark eden kadınlar pişkin tavırlar sergiledi. Görüntülenmemek için cadde üzerinde yer değiştirmeye başlayan kadınlar yüzlerini de kapatmayı ihmal etmedi.

Öte yandan, para toplayan kadınlar kendilerini görüntüleyen gazetecilere el hareketi yaparak tepki gösterdikten sonra babaları olduğunu iddia ettikleri bastonla gezen şahsı da alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

(İHA)

