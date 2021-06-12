Kadir Şeker kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla’nın kız kardeşi tutuklandı

Konya'da parkta kız arkadaşına şiddet gösterdiği iddia edilen Özgür Duran'a müdahale ettiği sırada yaşanan boğuşmada Ayşe Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla'nın ardından kız kardeşinin bulunduğu araçtan da uyuşturucu madde çıktı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmalarında yapılan operasyonda oto kurtarma çekici olan bir araçta yapılan aramada 3 kilo eroin ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Araçta bulunan Ayşe Dırla’nın kız kardeşi Figen Dırla ve Erdal Güneş gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticari yapmak suçundan adliyeye sevk edilen Fiden Dırla ve Erdal Güneş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA

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