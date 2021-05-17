Kendisine kafa atan kişiye kurşun yağdırdı

Beyoğlu Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’nde önceki hafta cumartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, Kadir K. ve beraberindeki 2 kişi sokak üzerindeki araç kiralama firmasına geldi.

SİLAHLARINA DAVRANDILAR

İşyerinin önünde Ahmet D. ve Mahmut D. ile tartışan gruptaki bir kişi, Ahmet D'ye kafa attı. Kavganın büyümesi üzerine silahlarına davranan Ahmet D. ve Mahmut D. Kadir K. ve beraberindeki 2 kişiye kurşun yağdırdı. Saldırıdan yara almadan kurtulan grup kaçarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ahmet D. ve Mahmut D'yi yakalayarak gözaltına aldı. Tabancaların da ele geçirilmesinin ardından emniyette işlemleri yapılan Ahmet D. ve Mahmut D. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

SERBEST KALDIKTAN SONRA VURDU

Serbest bırakılan Ahmet D. ertesi gün, gece saatlerinde tekrardan işyerini basan Kadir K.'ya kurşun yağdırarak 7 yerinden yaraladı. Polis tarafından yeniden gözaltına alınan Ahmet D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)