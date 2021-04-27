Kafa karıştıran yetki! Site içinde dışarı çıkanlara yönetici müdahale edebilir mi?

Artan corona virüsü vakaları nedeniyle alınan 17 günlük tam kapanma karar 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00’da başlayacak. İçişleri Bakanlığı’nın kapanmaya ilişkin 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgedeki bir madde kafaları karıştırdı.

İlgili maddede şöyle denildi: Tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin konut sitelerinde de uygulanmasını temin etmek amacıyla site yönetimlerine sorumluluk verilecek, site içerisinde izinsiz şekilde dışarı çıkan kişilerin (özellikle çocukların ve gençlerin) ikametlerine dönmeleri konusunda uyarılmaları sağlanacaktır.

Hukukçular genelgede site yönetimine verilen sorumluluğu ve bunun hukuki boyutunu SÖZCÜ’ye değerlendirdi. Site yönetimlerine konuya ilişkin bir yetki verilmediğini belirten Avukat Dr. Rezan Epözdemir, şunları söyledi:

KAYNAĞINI KANUNDAN ALAN BİR DÜZENLEME DEĞİL

– Düzenlemeye bakarsak, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda ve site yönetimine ilişkin herhangi bir mevzuatta site yönetimlerine böyle bir görev ve yetki verilmemiş. Dolayısıyla bu kaynağını kanundan alan bir düzenleme değil. Bu konuyla ilgili iç hukuk düzenlemelerine baktığımız zaman, site yönetimlerine böyle bir yetkinin verilmediği açık. Genelgeyle bu yetki verilebilir mi? Geldiğimiz noktada site yönetimlerine böyle bir sorumluluk verdiyse de bunun yaptırımı yok.

YAPTIRIM GÜCÜ YOK

– Vatandaş sokağa çıkma yasağına uymazsa buna cezai bir yaptırım uygulanabilir. Ama site yönetiminin bu konuda bir bağlayıcılığı ve yaptırım gücü yoktur. Çünkü bir kolluk kuvveti hüviyetinde değildir site yönetimleri. Kolluk kuvveti hüviyetinde olmadıkları için de zor kullanma yetkileri yoktur. Kanundan kaynağını alan ve kendilerine verilmiş böyle bir yetki söz konusu değildir. Dolayısıyla genelgedeki düzenleme sonuçları itibariyle yaptırımsız olacağından esasa müessir bir düzenleme olamayacaktır.

YÖNETİCİ FİZİKİ GÜÇ MÜ KULLANACAK?

Avukat Abdullah Onur Eyüboğlu da site yönetimlerine böyle bir sorumluluk verilmesinin hukuka uygun olmadığını belirterek, şunları söyledi:

– Genelgede bu sorumluluğun yüklendiği site yönetimlerinin ya da yöneticilerinin nasıl denetleneceği hususu da belirtilmemiş. Keza yetki verildiğine dair de bir düzenleme yok. Yönetici bu sorumluluğunu fiziki güç kullanarak mı yerine getirecek? Ya da yerine getirip getirmediğini kim denetleyecek? Bu sorumluluk yönetime verildiği için bahçede oturan kişi sayısı kadar yöneticiye cezai yaptırım mı uygulanacak?

SİTE BAHÇELERİ ÖZEL MÜLKİYETTİR

– Yani neresinden tutsanız elinizde kalan bir genelge. Bir yöneticinin azarladığı hatta fiziki müdahalede bulunduğu bir çocuğun ailesinin olaya müdahil olduğu bir durumda sorun nasıl çözülecek? Tehdit, hakaret ya da darp suçlarının yönetici tarafından işlenmesi halinde cezai sorumluluk bu genelgeyle ortadan kalkacak mı ya da yargılanırken kamu görevlisi mi olacak? Bu sorular cevapsız kaldıkça genelgenin uygulanabilirliği de zora girer. Site bahçeleri kamusal alan olmadığı için özel mülkiyettir. Sokağa çıkma yasağının site bahçelerinde uygulanmaması gerekir diye düşünüyorum.