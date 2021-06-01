Kafe, kahvehane ve restoranlar bu sabah itibariyle hizmet vermeye başladı

Virüs ile mücadele kapsamında 2 aydır kapalı olan işletmeler bugün hizmet vermeye başladı. Normalleşme sürecinde yeme – içme mekanları saat 07.00 ile 21.00 arası masa servisi, 21.00 ile 24.00 arası da paket servis olarak hizmet verecek.

Beyoğlu Kasımpaşa'da hizmet veren bir kıraathanede hizmet vermeye başladı. İçişleri Bakanlığından gönderilen genelgeye göre işletmeler belirli kurallar çerçevesinde hizmet verecek.

“BU GÜNLERİ ÇOK ÖZLEDİK”

Sabah erken saatlerde kıraathaneye gelen Durmuş Karasu, sabahları çay içmeyi özlediğini belirterek, “Vatanımız için hayırlı olsun diyorum öncelikle. Tabi özledik, 6, 6 buçuk. Çayımızı içiyorduk. Şimdi eski günlere döneceğiz inşallah yavaş yavaş. Bugünleri çok özledik çok. İnşallah iyi günlerde gelecek yakın” şeklinde konuştu.

“BİR KAHVEMİZ VAR”

Diğer bir vatandaşta evde bunaldıklarını ifade ederek, “Özellikle bizim yaşların evde bunalması, böyle bir tekrar açılış hani gayet güzel oldu yani. Çünkü neden gidecek yerimiz yok ki zaten. Bir kahvemiz var. Onu da yani illa ki burada hoş bir vakit geçirmek çok güzel olur” şeklinde konuştu. (İHA)

