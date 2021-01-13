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Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?

Corona virüsü sebebiyle Türkiye’de birçok işletmenin çalışma şekli kısıtlanmış durumda. Kafe ve restoranlar sadece paket servis olarak hizmet verebiliyor. Yakın zamanda başlaması beklenen normalleşme adımlarıyla birlikte işletmelerdeki kısıtlamalar da kaldırılacak.

Güncellenme: 09:28, 13/01/2021
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Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre; restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya “gel­al” hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bu hafta içinde yapılan Kabine toplantısı sonrasında açıklamada bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılacağını söyledi.

Bugün corona virüsü aşılama çalışmaları için randevu verilmeye de başlandı. Yakın zaman İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgeyle birlikte kafe ve restoranların da tekrardan açılması bekleniyor.

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