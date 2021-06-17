Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kafedeki telefonu birkaç saniyede çaldı

İstanbul Bebek'te bir kafede oturan kadın müşterinin şarja taktığı telefonunu çalan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameraların yansırken gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün 18 yaşından küçük olduğu ve karıştıkları farklı hırsızlık olayları da bulunduğu öğrenildi.

Habip ATAM
Güncellenme: 10:14, 17/06/2021
HaberlerGündem

Şişli ve Beşiktaş'ta yaşanan bazı hırsızlık olayları polisi harekete geçirdi. Şişli Halaskargazi Caddesi'nde, 24 Mayıs'ta bir giyim mağazasına giren şüpheliler O.K.'nin çantasından 300 dolar, 1 cep telefonu ve 1 güneş gözlüğü çaldı. Aynı gün başka bir müşteri olan M.A. isimli yabancı uyruklu kadının da 2 bin BAE dirhemi, 200 dolar ve bin 500 lira bulunan çantası çalındı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Polis ekipleri olayla ilgili bazı şüphelileri belirlerken, 11 Haziran'da bu sefer Beşiktaş, Bebek'te bir kafede H.H. isimli kadının cep telefonu çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan o olayda, 3 kadının kafeye geldiği görülüyor. Bu sırada H.H. isimli müşteri telefonunu dükkan içerisinde şarja takıyor, daha sonra arkadaşlarının yanına gidiyor.

TELEFONU ALDI

Şüpheli kadınlardan biri telefonun yanındaki masaya otururken, 3 kadın da telefon sahibinin telefonunu görmemesi için ayakta sohbet ediyor görüntüsüyle perdeleme yapıyor. Bu sırada şarjdaki telefonu alan şüpheli hiçbir şey olmamış gibi dükkandan çıkıyor.

POLİS EŞKAL BİLGİSİ VERDİ

Güvenlik kamera kayıtlarından eşkalleri belirlenen 3'ü 18 yaşından küçük 4 kadın, Şişli Akağalar Caddesi üzerinde yakalandı. Şüphelilerden birinin Eskişehir‘de “Hırsızlık” suçundan 2 arama kaydı olduğu belirlendi.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER

Emniyete götürülen şüpheliler A.Ş. (21), ile yaşı küçük olan Ş.E, G.S.B. ve S.E.'nin Şişli ve Beşiktaş’taki hırsızlıkların şüphelileri oldukları tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi.

İlginizi ÇekebilirKadın kılığına giren hırsızların o anları kameradaKadın kılığına giren hırsızların o anları kamerada
Bebek Beşiktaş cep telefonu Dolar Elazığ Eskişehir Güneş istanbul Kadın Polis