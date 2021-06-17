Kafedeki telefonu birkaç saniyede çaldı

Şişli ve Beşiktaş'ta yaşanan bazı hırsızlık olayları polisi harekete geçirdi. Şişli Halaskargazi Caddesi'nde, 24 Mayıs'ta bir giyim mağazasına giren şüpheliler O.K.'nin çantasından 300 dolar, 1 cep telefonu ve 1 güneş gözlüğü çaldı. Aynı gün başka bir müşteri olan M.A. isimli yabancı uyruklu kadının da 2 bin BAE dirhemi, 200 dolar ve bin 500 lira bulunan çantası çalındı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Polis ekipleri olayla ilgili bazı şüphelileri belirlerken, 11 Haziran'da bu sefer Beşiktaş, Bebek'te bir kafede H.H. isimli kadının cep telefonu çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan o olayda, 3 kadının kafeye geldiği görülüyor. Bu sırada H.H. isimli müşteri telefonunu dükkan içerisinde şarja takıyor, daha sonra arkadaşlarının yanına gidiyor.

TELEFONU ALDI

Şüpheli kadınlardan biri telefonun yanındaki masaya otururken, 3 kadın da telefon sahibinin telefonunu görmemesi için ayakta sohbet ediyor görüntüsüyle perdeleme yapıyor. Bu sırada şarjdaki telefonu alan şüpheli hiçbir şey olmamış gibi dükkandan çıkıyor.

POLİS EŞKAL BİLGİSİ VERDİ

Güvenlik kamera kayıtlarından eşkalleri belirlenen 3'ü 18 yaşından küçük 4 kadın, Şişli Akağalar Caddesi üzerinde yakalandı. Şüphelilerden birinin Eskişehir‘de “Hırsızlık” suçundan 2 arama kaydı olduğu belirlendi.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER

Emniyete götürülen şüpheliler A.Ş. (21), ile yaşı küçük olan Ş.E, G.S.B. ve S.E.'nin Şişli ve Beşiktaş’taki hırsızlıkların şüphelileri oldukları tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi.