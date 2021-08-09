Kafes balıkçılığına hem kara ve hem de denizde protesto

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yapılması planlanan deniz kafesli balık çiftliği projesine karşı çıkan vatandaşlar, sahilde horon oynayarak, denizde ise takalarla eylem yaptı. Ardeşen Kent Konseyi Derneği öncülüğünde gerçekleşen eyleme siyasi parti temsilcileri ve STK'lar destek verdi.

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Ardeşen Kent Konseyi Derneği öncülüğünde 28 sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri, daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımına izin verilmeyen Deniz Kafesli Balık Çiftliği Projesi'nin tekrar hayata geçirilmesi üzerine Işıklı sahilinde toplandı. Takalarla çevre ilçelerden denize açılan balıkçılar da eyleme katılarak sahilde bekleyen yöre halkıyla buluştu.

“SAHİLİMİZDE KAFES BALIKÇILIĞI İSTEMİYORUZ”

Ardeşen Kent Konseyi Başkanı Sevilay Yanılmaz, yaptığı basın açılamasında projenin sahilleri yok edeceğini belirterek, şöyle konuştu; “Geçen yıl bölge halkının haklı nedenlerle karşı çıktığı ve itirazlarımız sonucu reddedilen Denizde Ağ Kafeslerde Su Ürünleri Yetiştiriciliği, bu yıl farklı firmalar tarafından tekrar yapılmak isteniliyor.

Bölgemizdeki tüm STK'lar, kooperatif başkanlıkları, siyasi parti temsilcileri, köy ve mahalle muhtarlarımız, en önemlisi tüm bölge halkı tek yürek halinde bu projelerin yüzme alanlarımızda ve kıyı balıkçılığının yapıldığı alanlarda yapılmasını asla istemiyoruz. Kıyıya bir kilometre uzaklıkta yapılmak istenen projenin yüzme alanlarını kullanılmaz hale getirecek.

Projenin yapılması planlanan bölge, kıyı balıkçılığının avlanma yerleri ve avlak başka bir yerleri bulunmuyor. Bu bölge balıkçılığının yok olması anlamına geliyor. Hava alanının yapılması ile birlikte bölgemizin turizm potansiyelinin artması beklenirken yapılmak istenilen bu proje deniz turizmine büyük zarar verecek”



HORON OYNAYIP PROTESTO ETTİLER

Kafes balıkçılığında kullanılan GDO ve antibiyotikli yemlerin denizde yaşayan balıkları olumsuz etkileyeceğini kaydeden Yılmaz, “Kafeslerde hastalık sonucu ölen balıklar dibe çöktüğünde deniz dibinde yoğun bir azot ve fosfor birikimi oluyor. Azot ve fosfor denizin dibindeki balıklar için gerekli olan çözülmüş oksijeni hızla tüketiyor. Dolasıyla zamanla denizi ölü bir göl haline getiriyor. Buna ekoloji biliminde otrofikasyon deniliyor. Bölgemizi seçmelerindeki en büyün neden de bu. Karadeniz suyunun temiz olması. Akdeniz'de, Ege'de tüm koyları kirlettiler, kirli denizde balık üretemezsiniz” ifadelerini kullanarak 10 Ağustosta yapılacak olan ÇED bilgilendirme toplantısına vatandaşların katılarak tepkilerini göstermelerini istedi.

Açıklamanın ardından sahilde bulunan vatandaşlar tulum eşliğinde horon oynarken, balıkçılarda takalarıyla denizde tur atarak onlara destek verdi.