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Kaftancıoğlu ve beraberindekilere corona tedbirlerini ihlalden para cezası

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindekilere bir restoranı açtırıp corona virüsü yasaklarını ihlal ettiği gerekçesiyle iş yeri işletmecisiyle birlikte toplam 15 bin 900 TL ceza kesildiği açıklandı.

Güncellenme: 21:16, 29/01/2021
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Kaftancıoğlu ve beraberindekilere corona tedbirlerini ihlalden para cezası

Konuyla ilgili Şişli Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Bazı basın ve yayın organlarında CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve arkadaşlarının Covid-19 tedbirleri kapsamında müşteri kabul edilmemesi gereken bir lokantaya kabul edildiklerine dair haber ve görüntü yer almıştır.

* Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yapılan çalışmalarda konu olan içeriği itibariyle Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırılık teşkil eden bu görüntülerin 28.01.2021 tarihinde Nişantaşı’nda bulunan bir restoranda çekildiği tespit edilmiş; yapılan bu tespitler çerçevesinde Kaymakamlığımızca yasak ihlallerinde bulunan iş yeri ve şahıslara toplam 15 bin 900 TL idari yaptırım uygulanmıştır.

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