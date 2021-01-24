Kağıt toplayıcı kılığındaki hırsızlar klimanın dış ünitesini böyle çaldı

Bahçelievler’de kağıt toplayıcı kılığındaki iki hırsız güpegündüz insanların gözü önünde bir işyerine ait olan klima motorunu çaldı. Yerinden söktükleri klima motorunu güçlükle taşıyan iki şahıs motoru çuvallarına attı. Bu sırada klima motorunun çalındığını gören bir vatandaş cama çıkarak yaşananları saniye saniye cep telefonu ile kaydetti.

Hırsızlara da tepki gösteren kadın yazıklar olsun size seslendi. Kadının seslenmesine kulak asmayan hırsızlar hiç bir şey olmamış gibi ağır hareketlerle olay yerinden ayrıldı. Görüntüleri kaydeden kadın durumu polis ekiplerine bildirdi. Çok geçmeden şahıslar Gece Kartalları ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahıslar alınan ilk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)