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Kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın! Maddi hasar büyük

Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj fabrikasında saat 00.00 sıralarında başlayan yangın, yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi. Yanan üretim merkezinde büyük hasar meydana gelirken, maddi hasarın 8-9 milyon Türk Lirası civarında olduğu öğrenildi.

Güncellenme: 05:39, 17/06/2021
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Kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın! Maddi hasar büyük

Küçükçekmece Halkalı Basın Ekspres Caddesi üzerinde bulunan kağıt ambalaj üretim merkezinde çıkan yangına İstanbul’un birçok noktasından çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. İtfaiye ekiplerine Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Küçükçekmece belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı su tankerleri destek verdi.

İHA

Kağıt ambalaj üretim merkezindeki yangın çok sayıda ekibin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 7 bin metrekare alan üzerine kurulu olan üretim merkezindeki maddi hasarın 8 -9 milyon Türk Lirası olduğu öğrenildi.

DHA

İtfaiye ekiplerinden alınan bilgiye göre yangında her hangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangının soğutma çalışmaları ise devam ediyor. (İHA)

Bahçelievler Başakşehir istanbul Küçükçekmece yangın
Yayınlanma Tarihi:04:58,