Kahramanmaraş’ta 25333 metrekare tarla icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kahramanmaraş İl, Dulkadiroğlu İlçe, 218 Ada, 95 Parsel, Şerefoğlu Mahalle/Köy, Telbiş Pınarı Mevkii, Taşınmaz ova konumunda olup %0-2 arasında eğime sahiptir.Taşınmaz toprağı killi-tınlı yapıda olduğu, zemininin işlenmiş ve zeminde buğday hasadından sonra 2.ürün olarak mısık ekilişleri olduğu, taşınmazın az taşlı ve derin profilli ve cazibeyle sulanan tarla vasfında taşınmaz olduğu tespit edilmiştir.

Anlatan özelliklere sahip 25.333,06 metrekare tarla icradan satışa sunulacak. Satış için ilk gün 16 Haziran, ikinci gün ise 14 Temmuz olarak belirlendi.

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