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Kalaşnikofla yakalandı, serbest bırakıldı

Konya'da yaşayan 23 yaşındaki Alparslan Ç.  polisin evine düzenlediği operasyonda kalaşnikof ve 54 mermiyle yakalandı. Alparslan Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  

Güncellenme: 10:42, 18/02/2021
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Kalaşnikofla yakalandı, serbest bırakıldı

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, merkez Meram ilçesinde Alparslan Ç.’nin evine operasyon düzenledi. Polis, evde yaptığı aramalarda kalaşnikof, bu silaha ait 54 dolu mermi ve 2 şarjör ele geçirdi.

‘Kasten yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından birden çok kaydı bulunan Alparslan Ç., 6136 sayılı ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu’na muhalefetten gözaltına alındı. Alparslan Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)

Emniyet Konya operasyon Polis