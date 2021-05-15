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Kaldırımda yürürken devrilen TIR’ın altında kalan iki kişi öldü

İzmir’in Bergama ilçesinde kaldırımda yürüyen iki yaya, taksiyle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi ise yaralandı.

Güncellenme: 16:06, 15/05/2021
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Kaldırımda yürürken devrilen TIR’ın altında kalan iki kişi öldü

Bergama-Kınık yolu üzerinde bulunan Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi kavşağında bugün saat 13.00’da kaza meydana geldi.

İddiaya göre, Ramazan Çınar hakimiyetindeki 35 AH 010 plakalı taksi, kırmızı ışıkta kavşaktan karşıya geçmek isterken Kınık istikametinden gelen Murat Soydan idaresindeki 10 ABS 837 plakalı TIR ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR, kaldırıma çıkarak kaldırım üzerinde hastaneye gitmekte olan isimlerinin Özgür Aydemir (37) ve Erol Yılmaz (46) olduğu öğrenilen yayalara çarparak altına aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, Erol Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan TIR şoförü Murat Soydan, taksi şoförü Ramazan Çınar ve taksideki yolcular Numan Ş., Zehra Ş. ve Şerife G., Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Özgür Aydemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Yayınlanma Tarihi:16:05,