Kalpazanlıkta mum yöntemi: Sahte parada gerçek hissi

Denizli'de iki kalpazan ürettikleri sahte para ile dört ayrı dükkandan alış veriş yaptı. Paraların daha sonra sahte olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile şüphelilerin kaldığı aparta operasyon gerçekleştirdi. İki kişi gözaltına alındı.

MUM SUÇ ALETİ OLDU

Şüphelilerin üzerlerinde ve kiraladıkları apartta yapılan aramada 35 adet sahte 100 liralık banknot, 18 adet 50 liralık banknota rastlandı. Sahte paraların ikisinin mum kullanılarak dokusunun değiştirilmek istendiği ve gerçek izlemini verilmeye çalışıldığı tespit edildi. Olay yerinde bu amaçla kullanılan mumlar da ele geçirildi. Polis sahte paraların aynı seriden basıldığını tespit etti. Mum kullanılan paraların dokunulduğunda orijinal hissi uyandırdığı görüldü. Bu paraların alışverişte kullanılarak haksız kazanç elde edildiği anlaşıldı.

DENİZLİ POLİSİNDEN UYARI

Yakalanan iki kişi ‘Parada Sahtecilik' suçlaması ile adli makamlara teslim edildi, haklarında işlem yapıldı. Vatandaşları uyaran bir açıklama yapan Denizli Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde piyasaya sahte para sürmek isteyen şahısların bayram telaşını fırsat olarak kullanabileceği hatırlatıldı, “Tanımadığınız kişilerden aldığınız paralara dikkat edin. Paraların dokusu, rengi ve üzerindeki holografik şeridi kontrol edin. Farklı açılardan bakıldığında renk değiştiren ve paranın ortasında yer alan şeridi kontrol edin. Parayı ışığa tuttuğunuzda Atatürk görselinin olup olmadığını kontrol edin. Şüpheli durumlarda lütfen 112 ihbar hattı aracılığı ile polise ulaşın” ifadelerine yer verildi.