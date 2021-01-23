Erdoğan: ‘Kamera istiyoruz kamera vermiyorlar’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3. Gemi İlk Kaynak Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

* Sevinçte ve tasada bir olduğumuz Pakistanlı kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

* Bugün tarihten süzülüp gelen Türkiye Pakistan kardeşliğini bir adım daha öteye taşıyoruz.

* İki ülke işbirliği her alanda güçlenmeye devam edecektir. Özellikle savunma sanayii alanında çok ciddi bir potansiyelimizin olduğunu biliyoruz.

* Son yıllarda yaşadığımız hadiseler bize şu gerçeği bir kez daha göstermiştir. Savunma alanında güçlü olmayan milletlerin geleceklerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir.

* Bu durum bizim gibi aynı anda farklı cephelerde beka mücadelesi sürdüren ülkeler için daha çok geçerlidir.

* Biz yakın tarihimizde silah, mühimmat ve askeri teçhizat açısından dışa bağımlılığın acısını çok çekmiş bir ülkeyiz.

* Kıbrıs Barış Harekatı’mız dolayısıyla maruz kaldığımız ambargoları daha dün gibi hatırlıyoruz.

* Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Önümüzde ciddi mesafe bulunuyor. Örneğin kamera, güya dostuz, NATO'da beraberiz. Kamera istiyoruz, kamera vermiyor.

* Niye, “Sen niye Ermenistan'la savaşıyorsun” Ermenistan dostlarıma saldırıyor, elimizden gelen desteği vermek zorundayız.

* NATO'da beraber değil miyiz? Beraberiz. Niye böyle bir yaklaşım yapıyorsun. Hamdolsun bunu da kendimiz üretir hale geldik.