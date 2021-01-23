Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Erdoğan: ‘Kamera istiyoruz kamera vermiyorlar’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fırkateyni'nin denize iniş töreninde konuştu. Erdoğan, "Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Önümüzde ciddi mesafe bulunuyor. Örneğin kamera, güya dostuz, NATO’da beraberiz. Kamera istiyoruz, kamera vermiyor" dedi.

Güncellenme: 16:03, 23/01/2021
Haberler Gündem
Erdoğan: ‘Kamera istiyoruz kamera vermiyorlar’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3. Gemi İlk Kaynak Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

* Sevinçte ve tasada bir olduğumuz Pakistanlı kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

* Bugün tarihten süzülüp gelen Türkiye Pakistan kardeşliğini bir adım daha öteye taşıyoruz.

* İki ülke işbirliği her alanda güçlenmeye devam edecektir. Özellikle savunma sanayii alanında çok ciddi bir potansiyelimizin olduğunu biliyoruz.

* Son yıllarda yaşadığımız hadiseler bize şu gerçeği bir kez daha göstermiştir. Savunma alanında güçlü olmayan milletlerin geleceklerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir.

* Bu durum bizim gibi aynı anda farklı cephelerde beka mücadelesi sürdüren ülkeler için daha çok geçerlidir.

* Biz yakın tarihimizde silah, mühimmat ve askeri teçhizat açısından dışa bağımlılığın acısını çok çekmiş bir ülkeyiz.

* Kıbrıs Barış Harekatı’mız dolayısıyla maruz kaldığımız ambargoları daha dün gibi hatırlıyoruz.

* Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Önümüzde ciddi mesafe bulunuyor. Örneğin kamera, güya dostuz, NATO'da beraberiz. Kamera istiyoruz, kamera vermiyor.

* Niye, “Sen niye Ermenistan'la savaşıyorsun” Ermenistan dostlarıma saldırıyor, elimizden gelen desteği vermek zorundayız.

* NATO'da beraber değil miyiz? Beraberiz. Niye böyle bir yaklaşım yapıyorsun. Hamdolsun bunu da kendimiz üretir hale geldik.

Cumhurbaşkanı Ermenistan istanbul NATO Pakistan Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan Türkiye
Yayınlanma Tarihi:15:57,