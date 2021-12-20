Kameraman tokatlayan Muharrem Sarıkaya istifa etti

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti. Habertürk TV’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında Muharrem Sarıkaya, sosyal medyaya yansıyan İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüleri sonrasında görevini bıraktı.

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj gerçekleştiren gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın, yanına gelip mikrofonunu ayarlayan ajans çalışanı Ahmet Demir’i tokatladığı anlar ortaya çıktı.

SARIKAYA AÇIKLAMA YAPTI: ÖZÜR DİLEDİM

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Muharrem Sarıkaya, şunları söyledi:

– Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum.

– Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir’den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın’dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim.

– Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…

Haberturk.com’da bugün yer alan açıklamada ise Muharrem Sarıkaya’nın istifa ettiği duyuruldu:

“Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti. Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’in konuk olduğu canlı yayında Muharrem Sarıkaya, sosyal medyaya yansıyan İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir’e tokat attığı görüntüleri sonrasında görevini bıraktı.”

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