Kamerayla önlem alıp 3 aydır faaliyet gösteren kıraathaneye baskın

Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi 1. Coşan Sokakta bir binanın giriş katının siyah perdelerle kapatıldığı ve içeriye çok sayıda kişinin girip çıktığı yönünde ihbar alan polis ekipleri söz konusu adrese baskın yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kıraathaneye yapılan baskında içeride oyun oynayan 13 kişi suçüstü yakalandı.

Ekipler içerideki kişilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden kişi başı 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplam 40 bin 950 TL cezai işlem uyguladı.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda söz konusu adresin 3 aydır faaliyette olduğu, iş yeri sahibinin kısıtlamalarda da siyah perde ve güvenlik kamerasıyla önlem alarak faaliyetlerine devam ettiği belirlendi. DHA