Kampüse alınmayan Boğaziçi’li akademisyenler suç duyurusunda bulundu

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü, kampüslerde oluşan güvenlik ve sağlık risklerini gerekçe göstererek öğrencilerin kampüs içinde çadır eylemleri devam ederken 3 Temmuz Cumartesi gününden 5 Temmuz Pazartesi gününe kadar kampüs girişlerinin kısıtlayarak kapılara kilit vurmuştu.

Kampüste ofislerine gitmek isteyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri güvenlik görevlilerinin engeliyle karşılaşarak içeriye alınmamıştı. Öğrenciler ise üniversitelerine girmek isterken özel güvenlik ve çevik kuvvet müdahalesiyle karşılaşmıştı. Akademisyenler olay yerinde tutanak tuttuktan sonra bugün suç duyurusunda bulundu.

Kampüse alınmayan 8 akademisyen, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gelerek TCK’nin ‘Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi, Çalışma Özgürlüğünü Engelleme, Hakkı Olmayan Yere Tecavüz’ maddelerinden suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda bulunan akademisyenler arasında yer alan Can Candan, “17 senedir akademisyen olarak çalışıyorum. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum” diyerek çalışma haklarının ihlal edildiğini öne sürmüştü.