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Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na atamalar yapıldı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına ve üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Güncellenme: 06:44, 10/07/2021
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Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na atamalar yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına ve üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararına göre, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına Zerrin Güngör, üyeliklere ise Faruk Nafiz Özak, İbrahim Karaosmanoğlu, Ahmet Karayiğit, Ömer Faruk Doğan, Esengül Civelek, Halil İbrahim Akça, Tevfik Ziyaeddin Akbulut, Prof. Dr. Erkan İbiş, Prof. Dr. M. Fatih Uşan ile Kutbettin Arzu atandı.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun amacı, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkeleri belirlemek ve uygulamayı gözetmek.

Cumhurbaşkanı İbrahim Karaosmanoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Yayınlanma Tarihi:06:35,