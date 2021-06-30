Kamyon şoförü 250 kiloluk seramik yüklü paletin altında kaldı

Değirmendere Mahallesi’nde inşaat malzemeleri satışı yapılan yapı markete seramik taşıyan Ramazan Baş, dün mal indirmek için kamyonunun kasa kapağını açtı. Bu sırada kasadan, seramik ürünlerin yüklü olduğu 250 kilogram ağırlığındaki palet, 53 yaşındaki Baş’ın üzerine devrildi.

Kamyon şoförünün paletin altında kaldığını görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ramazan Baş, paletin altından çıkarıldıktan sonra ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (DHA)