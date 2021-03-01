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Kamyonetin altında 650 metre sürüklenmiş

Denizli’de, paket servisi dönüşü bir kamyonetin çarpması sonucu ölen motokurye Enes Dailli, aracın altında 650 metre sürüklendiği ortay çıktı. Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkan kamyonetin kasise girmesiyle Enes Dailli'nin cansız bedenin yola düştüğü belirlendi.

Güncellenme: 09:06, 01/03/2021
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Denizli'de önceki gün gece saatlerinde kaza yapan motokurye Enes Dailli, olay yerinden alandan yaklaşık 1 kilometre ileride sokak ortasında ölü bulundu. Dailli’ye çarptığı düşünülen araç ise olaydan yaklaşık 13 saat sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bulundu.

Kazaya karışan ve Dailli’nin hayatına kaybetmesine neden olduğu düşünülen O.K., avukatı ile birlikte Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Sürücünün Dailli’ye çarptıktan sonra olay yerinde hiç beklemeden kaçtığı öğrenildi.

METRELERCE ARACIN ALTINDA SÜRÜKLENMİŞ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise O.K., motokurye Enes Dailli'yi aracının altına alarak yaklaşık 650 metre seyir ettiği ortaya çıktı. Korkuyla olay yerinde kaçmak isteyen O.K.'nin aracı, ara sokağa geldiği sırada kasis nedeniyle Dailli'nin cansız bedeni araçtan kurtularak yol ortasında kalıyor.

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Cinayet Denizli Emniyet kaza
Yayınlanma Tarihi:08:52,