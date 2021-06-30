Kan donduran ifadeler… İstismar mağduru bebeğin iddianamesi hazırlandı

Uşak'ta 10 Nisan'da annesi tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne baygın halde getirilen 2 yaşındaki S.P.T.'nin yapılan ilk muayenesinde beyin kanaması geçirdiği belirlenmişti.

Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve darp izlerinin yanı sıra bazı kemiklerinin kırıldığı anlaşılan bebeğin anal bölgesinde yırtık görülmüş ve cinsel istismara maruz kaldığı tespit edilmişti.

Doktorların polise konu hakkında bilgi vermesinden sonra anne Ceylan T.'nin (26) birlikte yaşadığı şüpheli Yaşar E. (34) polis tarafından gözaltına alındı. Annenin ve şüphelinin ifadelerinin ardından Yaşar E. tutuklanarak cezaevine kondu.

İDDİANAME HAZIRLANDI, MÜEBBET İSTENDİ



S.P.T. bebeğin maruz kaldığı cinsel istismara ilişkin sanık hakkında Uşak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Cumhuriyet Savcısı İsa Gündüz'ün hazırladığı iddianamede Yaşar E. hakkında çocuğun cinsel istismarı, çocuğa karşı eziyet ve cinsel saldırı ve öldürmeye teşebbüs suçlarından 60 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Anne Ceylan T. ise suçu bildirmemekle suçlandı.

ÇEKYATTAN DÜŞTÜ DEMİŞLER



İddianamede, hastaneye baygın halde getirilen çocuğun çekyattan düştüğü ifade edildiği bilgisine yer verildi. Hekimlerin cinsel saldırıyı tespit etmesinden sonra savcılığın kaza öyküsüne inanmadığı ve soruşturmayı derinleştirdiği ortaya çıktı.

Anne Ceylan T.’nin iki ay önce internet üzerinden tanıştığı Yaşar E.’nin yanına Uşak'a geldiği ve burada birlikte yaşamaya başladıkları hem bebeğin hem de annenin bu tarihten itibaren şiddete maruz kaldıkları iddianamede yer aldı.

ZORLA BANYO YAPTIRMIŞ



Anne Ceylan T. ifadesinde sanık Yaşar. E.'nin kendisine ve çocuğuna şiddet uyguladığı, zorla ilişkiye maruz kaldığını ve bebeğini zorla banyo yaptırmak istediğini anlattı.

Çocuğunun banyo sonrasında poposunu göstermek istediği, bacağında morluklar olduğunun yanı sıra şüphelinin sık sık çocuğun yanağını ısırdığı kaydedildi.

Şüphelinin farklı zamanlarda oğlunu banyoya soktuğunu söyleyen anne banyo kapısını da kilitlediği bilgisine yer verdi.

Ayrıca kendisi ile zorla ters ilişkiye girdiği olay günü de çocuğunu banyoya götürdüğünü ifadesinde anlattı. Banyodan oğlunun baygın çıkması üzerine bir komşusu ile birlikte hastaneye gittiği daha sonra şikâyetçi olduğu belirlendi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Şüpheli Yaşar E. ise Ceylan T. ile internetten tanıştığını bir süre sonra yanına geldiğini, otogara gelince de mecburen yanına aldığını ifade etti.

Darp ve cinsel saldırıyı kabul etmeyen Yaşar E. yaralanmanın nasıl olduğunu bilmediğini olay günü anne ile birlikte bebeğe banyo yaptırdıklarını daha sonra evden ayrıldığını döndüğünde ise çocuğun baygın olduğunu öğrendiğini öne sürdü. Savcılık hem şüpheli hem de bebekten alınan biyolojik örnekleri İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderdi.

SAVCILIK NE DEDİ?



Savcılık iddianamesinde ise çocuğun kemiklerinin kırıldığını, hayati tehlike arz ettiğini, muayene sonrası uzun süredir sistematik şekilde ihmal ve istismara uğradığının belirlendiğini ve nitelikli cinsel istismar bulgusu saptandığı bilgisine yer verdi. Sanığın cebir ve şiddet içeren davranışlarda bulunarak bebeğe eziyet ettiği, birden fazla eylemi nedeniyle zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasını istedi. Sanığın anneye ilişkin de birden fazla ters ilişkiye girdiği ile uyumlu bulgulara rastlandığı, kadına karşı cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal suçu işlendiğini, zincirleme nitelikli cinsel saldırı, darp ve tehdit suçlarının işlendiğini savundu.

“OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”



Diğer yandan sanıkların cezalandırılmasını isteyen bebeğin biyolojik babası sağlık durumu düzelen çocuğu teslim aldığı öğrenildi.

Uşak Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyesi avukatlar Ezgi Sağcan ve Volkan Berber yaptıkları açıklamada;

* Hayati tehlike yaşayan ancak her şeye rağmen hayata tutunan 2 yaşındaki minik bebeğimizin davası Uşak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıldı.

* Düzenlenen iddianamede sanık hakkında mağdur bebeğe karşı nitelikli cinsel istismar, öldürmeye teşebbüs ve eziyet suçlarından 60 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

* Vahim olay sonucu mağdur çocuğun haklarının en iyi şekilde gözetilmesi amacıyla mağdur çocuğun olaydan hemen sonra hastanede yanında bulunan annesi ve dedesine derhal ulaşmış ve suçtan zarar görenler olarak vekâletleri alınmıştır.

*Ancak iddianamedeki isnatlar gözetildiğinde anne ile çocuk arasında menfaat çatışması doğabileceği değerlendirildiğinden annenin avukatlığından bu aşamada çekilme kararı almış bulunuyoruz.

* Her şeye rağmen dernek olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar takipçisi olacağız.

* Derneğimiz bugüne kadar bu vahim olayın duyurulması, kamuoyu oluşturulması, mağdur çocuğun üstün yararının gözetilmesi ve korunması, soruşturmanın sağlıklı ve etkin şekilde yürütülmesi için mücadele etmiştir.