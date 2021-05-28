Kanadalı paraşütçü ekili tarlaya indi, çiftçinin sözleri gülmekten kırdı geçirdi

Kanadalı yamaç paraşütçüsü Denizli Çameli Yaylacık Dağı’ndan dün sabah atlayış yaptı. Paraşütçü, yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Burdur'un Yassıgüme köyünde Kazım Öz’e ait arpa ekili tarlaya acil iniş yaptı.

Ekili alanda paraşütçüyü gören Öz ise, ilk başta neye uğradığını şaşırdı ardından paraşütçünün yanına giderek cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayın yapmaya başladı. çiftçi Öz ile çok az Türkçe bilen paraşütçünün diyalogları ise güldürdü.

“SORRY SORRY DİYORSUN DA NİYE İNİYORSUN”

Öz'ün “Ne yapıyorsun. Nerelisin sen. Yabancı bu herhalde. Oğlum, niye ekinin içine iniyorsun” sözlerine, Kanadalı yamaç paraşütçüsü az Türkçesiyle “Sorry” (Üzgünüm). Acil iniş yaptım” yanıtını verdi. Bunun üzerine ise Öz, “Sorry, Sorry diyorsun da niye iniyorsun buraya. Zaten yağmurdan eser yok, bir de gelip ekinin içine iniyorsun ya. Çağır akrabalarını, bak döverler vallahi burada. Akrabalarını çağır insinler buraya. Bu tarla, ekin benim. Kusura bakma diyorsun, ne kusura bakma, çiğnedin” dedi.

“O ZAMAN ALMAN ÇİKOLATASI VER”

Ardından bölgeye paraşütçünün arkadaşlarının geldiğini gören Öz, “Vallahi akrabaları geldi yemin olsun. Bana bir şey etmezler dimi? 2 bin lira borcun var, yoksa Alman çikolatası ver” sözleri izleyenleri güldürdü. (İHA)