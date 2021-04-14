Kanada’nın ambargo kararına ilişkin Bayraktar’dan açıklama

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, Türkiye’de üretilen İHA (insansız hava aracı) ve SİHA’ların (silahlı insansız hava aracı) Dağlık Karabağ’da kullanıldığının tespit edilmesi üzerine ihracat izninin iptal edildiğini açıkladı.

Gelişmenin üzerine Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar yazılı açıklamada bulundu. Selçuk Bayraktar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

*Kanada’nın S/İHA’larımızın adeta destan yazdığı Karabağ Tek Vatan Harekâtı’nı gerekçe gösterip SİHA’mıza kullanıcının seçimiyle taktığımız faydalı yük denilen bir aksamı/kamerasını satmaması, hâlihazırda yerlisi ülkemiz tarafından geliştirilip üretilip, yurt içi ve yurt dışında dahi kullanıma sunulmuşken bizim için herhangi bir problem oluşturmaz.

*Lakin günün birinde, acil ihtiyacı olduğunda Türkiye’nin Kanada’ya SİHA satmaması onlar için ciddi bir problem olabilir. Zira dünyada muharebe tecrübesine sahip SİHA, Türkiye dahil sadece 4 ülkede var. Türkiye, güvenlik güçlerimizin çok geniş yelpazede başarılı muharip kullanımı sayesinde bu alanda dünyada lider.

“KANADA’NIN BİZİM ÜRETTİĞİMİZ SINIFLARDA İHA VE SİHA’SI YOK”

*Havacılıkta ileri birçok ülke gibi Kanada’nın da bizim ürettiğimiz sınıflarda İHA’sı veyahut SİHA’sı yok. Ancak ithal etmek için başlattıkları bir programları var. Ambargolar bu işe ilk başladığımızdan beri, yıllardır var. Ama hiçbiri bizi engelleyemedi, yolumuzdan döndüremedi.

*Yukarıda anlattığım sebeplerle milli S/İHA’larımızla ve Türkiye’nin her gün güçlenerek gelişen savunma sanayii ekosistemiyle gerçekten övünebilirsiniz. Bizim için dün nasılsa bugün de öyle… Değişen hiçbir şey olmadı. Bundan sonra da olmayacak! 300.000 saatten fazla gökyüzünde başarıyla görev yapan milletimizin S/İHA’ları, ülkemizin güvenliği için uçmaya devam ediyor, edecek… Semalarımızda Hür ve Özgür.

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