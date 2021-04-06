Kanal İstanbul planlarına itiraz için son gün 24 Nisan

Tartışmalı proje Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak Yenişehir için Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı’nda yapılan değişiklik, ikinci kez revize ederek 22 Mart 2021 günü tekrar askıya çıkarıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı değişiklik ile teknoloji geliştirme alanı ile fuar ve kongre alanına ilişkin düzenlemeleri iptal etti. İstihdam yaratacak fonksiyonlardan vazgeçilerek yerine çoğunlukla yeni konut alanları tanımlandı. Bakanlık, yaptığı değişikliği, projenin ilk 3 etabına ilişkin 1/5 bin 1/1000'lik alt ölçekli planlarına da işledi. Ve 26 Mart'ta da alt ölçekli plan değişikliklerini askıya çıkardı.

90 BİN FUTBOL SAHASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Eyüp, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa olmak üzere 9 ilçeyi kapsayan planların, 90 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanı etkileyeceği belirtildi. Mevcut tarım, orman ve mera alanları ile su kaynaklarını geriye döndürülemeyecek şekilde tahrip edecek Kanal İstanbul Projesi'ne birçok bilim insanının itiraz ettiğine dikkat çekildi.

E-POSTA GÖNDERİLEBİLECEK

Açıklamada, askıya çıkarılan Kanal İstanbul revize planlarına itiraz hakkını kullanmak isteyen İstanbulluların www.kanal.istanbul sitesinden itiraz dilekçesini indirip, imzalayarak istanbul@csb.gov.tr adresine mail yoluyla iletebileceği kaydedildi. İtiraz dilekçelerinin İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ataşehir hizmet binasına elden de teslim edilebileceği belirtilerek itiraz süresinin 24 Nisan 2021 tarihinde son bulduğu hatırlatıldı.

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