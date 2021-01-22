Kapatılan maden ocağı genç mühendise mezar oldu

Akseki'de iş ve işçi güvenliği olmadığı gerekçesiyle işi bırakan maden mühendisi Gökhan Yıldırım, mermer ocağında iş kazasında soket fırlaması sonucu yaşamını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza 16 Ocak 2021 tarihinde meydana geldi. Akseki ilçesi Bademli bölgesinde Antalya Mermer Sanayi Ticaret ve Limited Şirketine ait Ruhsatlı sahayı rödovans karşılığı işleten RTN Maden İşletmeciliği, İnşaat, Nakliye, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait mermer ocağında maden mühendisi olarak çalışan 31 yaşındaki Gökhan Yıldırım, soket fırlaması sonucu ağır yaralandı.

Beyşehir'de hastaneye kaldırılan genç maden mühendisi Gökhan Yıldırım kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'de defnedildi.

MERMER OCAĞININ FAALİYETİ DURDURULMUŞTU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Talha İşmar'a ait RTN Maden İşletmeciliği, İnşaat, Nakliye, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait mermer ocağının faaliyeti 29.07.2020 tarihinde durduruldu.

Faaliyeti durdurulmasına rağmen üretime devam edilen mermer ocağında 22.08.2020 tarihinde meydana gelen iş kazasında Cihan Kandemir adlı işçi yaralandı.

Mermer ocağındaki faaliyeti durdurulan RTN Maden İşletmeciliği, İnşaat, Nakliye, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin talebi üzerine, Süleyman Demirel Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünde görevli Prof. Dr. Servet Demirdağ, C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Saim Saraç ile Jeoloji Mühendisliği bölümü Öğretim Görevlisi Erhan Şener tarafından teknik rapor hazırlandı. Teknik raporda mermer ocağında gerekli önlemler alınarak üretim yapılmasında sakınca olmayacağı belirtildi.

İŞİNDEN AYRILARAK BABA EVİNE DÖNDÜ

Mermer ocağında görevli maden mühendisi Gökhan Yıldırım, geçen Aralık ayının son haftasında mermer üretimi yapılan yerde iş sağlığı ve iş güvenliği bulunmadığı gerekçesiyle işinden ayrılarak baba evine döndü.

İşinden ayrılış nedenlerini babasına da anlatan Yıldırım'ın, işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin olmadığını, her an bir kaza olabileceğini, işvereni de sürekli uyardığını söylediği belirtildi.

İddiaya göre, işveren, mermer ocağında gerekli iş ve işçi güvenliği önlemleri aldığını belirterek Gökhan Yıldırım'ın işe dönmesini istedi. 10 Ocak 2021 tarihinde yeniden işbaşı yapan maden mühendisi Yıldırım 16 Ocak'ta mermer ocağında soket fırlaması sonucu kaybetti.

Ailesinin iddiasına göre, işveren, kazadan dolayı hayatını kaybeden maden mühendisi Gökhan Yıldırım'ı sorumlu tuttu.

İZİNSİZ AŞIM YAPTIĞI VE EROZYONA YOL AÇTIĞI GEREKÇESİYLE KAMU DAVASI

Orman Genel Müdürlüğü, RTN Maden İşletmeciliği, İnşaat, Nakliye, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'orman sahasını 9 bin 300 metrekare açtı.

Ruhsat sahibi Antalya Mermer Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi de rödovans karşılığı mermer ocağı işletmeciliğini verdiği RTN Maden İşletmeciliği, İnşaat, Nakliye, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aleyhinde tespit davası açtı.

Dron ile yapılan keşif sonunda Bilirkişi Jeoloji Mühendisi Yılmaz Altın ve Maden Mühendisi Ali Ünal imzasıyla hazırlanan ve Akseki Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliğine verilen bilirkişi raporunda, RNT Maden İşletmeciliği, İnşaat, Nakliye, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin madencilik kurallarına, yönetmeliklere ve yasalara uygun davranmadığı, işçi ve iş sağlığı güvenliğine aykırı davrandığı kaydedildi.