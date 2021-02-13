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Kar 50 santimi bulabilir, TEM Bolu geçişine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için kar yağışı uyarısında bulundu. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz bölge genelinde görülecek olan kar yağışlarının zamanla etkisini artırarak Pazartesi (15.02.2021) gece saatlerine kadar yoğun kar yağışı (20-50 cm) şeklinde olması beklenmektedir" denildi.

Güncellenme: 14:58, 13/02/2021
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Kar 50 santimi bulabilir, TEM Bolu geçişine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaşımı şu şekilde:

* Yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz bölge genelinde görülecek olan kar yağışlarının zamanla etkisini artırarak Pazartesi (15.02.2021) gece saatlerine kadar yoğun kar yağışı (20-50 cm) şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ile yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* Bölgede özellikle Ankara’yı, yurdun büyük bir bölümünü İstanbul’a, Marmara Bölgesi’ne bağlayan TEM Bolu geçişinin ulaşıma açık tutulması büyük önem taşıyor.