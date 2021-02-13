Kar 50 santimi bulabilir, TEM Bolu geçişine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaşımı şu şekilde:

* Yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz bölge genelinde görülecek olan kar yağışlarının zamanla etkisini artırarak Pazartesi (15.02.2021) gece saatlerine kadar yoğun kar yağışı (20-50 cm) şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ile yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* Bölgede özellikle Ankara’yı, yurdun büyük bir bölümünü İstanbul’a, Marmara Bölgesi’ne bağlayan TEM Bolu geçişinin ulaşıma açık tutulması büyük önem taşıyor.