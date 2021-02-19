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Kar bugün de etkili olacak… Birçok şehre uyarı!

Kar yağışı yurdun farklı şehirlerinde etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji'nin uyarısına göre bugün yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, akşam saatlerinde ise Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:14, 19/02/2021
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Kar bugün de etkili olacak… Birçok şehre uyarı!

Soğuk hava dalgası Türkiye üzerindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yaklaşık bir hafta önce yurdun batısından giriş yapan yağışlar Anadolu’yu etkilemeyi sürdürüyor. Tahminlere göre bugün Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize ve Artvin’de yoğun kar bekleniyor.

ÇIĞ VE ZİRAİ DON UYARISI

Meteoroloji tehlike altındaki bölgeler için çığ uyarısı yayınladı, uyarıya göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kıyı ve iç kesimler için de zirai don uyarısı yapıldı. Uyarıya göre; Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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Artvin Balıkesir Bartın Düzce kar yağışı Kastamonu Meteoroloji Rize Türkiye Zonguldak
Yayınlanma Tarihi:09:07,