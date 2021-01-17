Son dakika… Kar etkisini arttırdı! İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Düzce'de yoğun kar yağışı etkili olurken, gün boyunca TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazalar ve kayan araçlar nedeniyle ulaşım aksadı.

TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde kayan TIR ve araçlar nedeniyle İstanbul istikameti saat 17.30 sıralarında ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Karayolları ekiplerinin müdahale etmekte zorlandığı yolda trafik tamamen durdu.

KAR DURANA KADAR TESİSTE BEKLETİLECEKLER

TEM otoyolu Gölyaka gişelerinde bekleyen sürücüler araçlarının içerisinde yolun açılmasını bekledi. Araçlar, D-100 Karayolu'na yönlendirilirken, TIR'ların yoğun kar yağışı durana kadar tesislerde bekletileceği öğrenildi.

TEM Otoyolu'nda bazı aileler ise yolda beklerken çocuklarıyla birlikte kartopu oynayarak zaman geçirdi. Karayolları ekipleri, makaslayan TIR ve araçları çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.

BOLU’DA ULAŞIM ZORLAŞTI

Bolu Dağı’nın TEM ve D-100 geçişlerinde aşırı kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor. Yolların hem Ankara hem de İstanbul yönleri araçların yolda kalması ve maddi hasarlı kazalar nedeniyle zaman zaman trafiğe kapalı kalıyor.

Kar yağışının şiddeti nedeniyle çok sayıda araç sürücüsü de kar yağışının etkisini azaltmasını beklemek için Bolu Dağı’nın Elmalık mevkiinde bulunan dinlenme tesislerine araçlarını park etti.

Karayolları ekipleri sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Polis ve jandarma ekipleri de herhangi bir yol kapandığında araçları diğer alternatif yollara yönlendiriyor.

Bölgede kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. DHA

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