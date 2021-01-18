Kar İstanbul’da ne zaman bitecek? Soğuklar adım adım doğuya kayıyor…

Haftalardır beklenen karlı hava dalgası yurttan beyaz manzaralara sahne oldu ve birçok şehirde beyaz örtü oluştu. Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün yurdun batı kesimlerinde kar son kez etkili olacak.

İSTANBUL’DA SON KARLI GÜN

İstanbul’un Avrupa Yakası’nın sadece kuzey ve yüksek kesimleri bugün kar yağışından etkilenecek. Anadolu Yakası’nda ise kar yağışı daha geniş bir alanda akşam saatlerine kadar kendini gösterecek.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Bugün hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Yarından itibaren batıda yükselmeye başlayacak olan sıcaklıklar, doğuda daha da düşecek.

KAR SAĞANAĞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Kütahya, Antalya, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli çevrelerinde yer yer gök gürültülü kar sağanağı, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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