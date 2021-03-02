Kara Kuvvetleri’nde FETÖ soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik “mahrem hizmetler” olarak adlandırılan yapılanması ile iltisakı ve irtibatı tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerden 1 albay, 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 2 astsubayın hala görevde olduğu, 1 albayın emekli, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen ve 3 teğmenin ise daha önce meslekten ihraç edildiği ifade edildi. Örgütün mahrem sorumlusu olduğu tespit edilen 5 şüpheliden 1'inin öğretmen, 1'inin adli tıp uzmanı, 1'inin ise icra müdür yardımcısı olduğu kaydedildi.

Ankara merkezli 10 ilde yürütülen operasyonlarda şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklama şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen:

– Halen görevde 1 albay, 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 2 astsubay

– 1 emekli albay,

– Daha önce ihraç edilmiş olan 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen

– Halen serbest meslek mensubu kaydı olan 1 eski askeri öğrenci,

– Halen görevde 1'i öğretmen, 1'i adli tıp uzmanı, 1'i icra müdür yardımcısı, 2'si serbest meslek sahibi 5 mahrem imam Olmak üzere 24 şüphelinin, Ankara merkezli 10 ilde 02.03.2021 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir. (İHA)