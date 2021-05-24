Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite kadrosuna, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

Şartlar; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında lisans derecesine sahip olmak ve aynı alanda yüksek lisans yapmış olmak. Uzak doğu sporlarında 2. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak. En az 2 yıl iş deneyimine sahip olmak.

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