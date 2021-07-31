Karadeniz’de 3 ilde ormana girmek yasaklandı

Orman yangınlarının artması üzerine Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 3 ilde ormanlara girmek Valilik kararıyla yasaklandı. Samsun, Gümüşhane ve Amasya Valilikleri yaptıkları açıklamada tescilli yerler haricinde ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu taşıt kullanmak ve kamp yapmanın yasaklandığını duyurdu.

İSMAIL AKDUMAN

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Türkiye'nin dört bir tarafında orman yangınlarının yaşanmasının ardından Valilikler de önlem almaya başladı. Ormanların yoğun olarak bulunduğu Karadeniz Bölgesinde bulunan Samsun, Gümüşhane ve Amasya Valilikleri kendilerine ait resmi internet sayfalarından yaptıkları açıklama ile yangın çıkmaması için bir dizi tedbirler aldı.

Yapılan açıklamada, havaların aşırı derecede ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç trafiğinin artması, özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşların yoğun bir şekilde ateşli piknik yapmaları, ayrıca anız ve bahçe artıklarını yakmaları hava sıcaklığının yükseldiği ve buna bağlı olarak kuru ot, çalılık miktarlarının fazla olduğu bugünlerde orman yangınlarında artış olduğu belirtildi.

Ortak açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

* 01.08.2021- 30.09.2021 tarihleri arasında yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu taşıt kullanmak ve kamp yapmak yasaklanmıştır.

* İlimiz genelinde anız ve bahçe artıklarını toplanarak yakılması yasaklanmıştır.

* Yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanlarında 31.10.2021 tarihine kadar ateşli piknik yapılmasına saat 19.00'dan sonra müsaade edilmeyecektir.

* Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir.

* Genel Kolluk Kuvvetleri (İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Birimleri) ile Orman Muhafaza Memurları başta olmak üzere Belediye Başkanlıklarına bağlı Zabıta ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı koruma ve kontrol ekipleri gibi görevliler tarafından, sorumluluk alanlarına giren kaymakamlıklar ve köy muhtarlıklarında mevzuatlar çerçevesinde gerekli kontrol ve denetimleri yaparak, denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır.

* Komisyonumuzca alınan İl kararları İlde tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, İlçelerde ise kaymakamlıklar vasıtası ile köy muhtarlıklarına duyurulmasına karar verilmiştir” denildi.