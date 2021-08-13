Karadeniz’de sel felaketi: Can kaybı 27’ye yükseldi

Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Kastamonu'da 25, Sinop'ta ise 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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Batı Karadeniz bölgesindeki etkili aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27’e yükseldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 25, Sinop’ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Selden Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ile Sinop ili Ayancık ilçeleri etkilendi.

Sellerin başlangıcından bu yana 1,500’den fazla kişi afet bölgesinden tahliye edilirken, Kastamonu’da 112, Sinop’ta ise 86 köye elektrik verilemiyor. Bartın’da ise elektrik verilemeyen köy kalmadı.