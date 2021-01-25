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Karaismailoğlu: Haydutların elinden vatandaşlarımızı kurtaracağız

Cumartesi gecesi Nijerya açıklarında bir Türk gemisine korsanlar tarafından saldırı düzenledi. Azerbaycan uyruklu bir mürettebat yaşamını yitirdi, 15 Türk denizci de kaçırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "En kısa zamanda bu haydutların elinden vatandaşlarımızı kurtaracağız" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:03, 25/01/2021
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Karaismailoğlu: Haydutların elinden vatandaşlarımızı kurtaracağız

Sinop’ta bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaçırılan 15 mürettebatıyla ilgili açıklamalarda bulundu: Kaçırılan mürettebatla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Murat Aksan’ın oğlu Vedat maalesef, cumartesi günü haydutlar tarafından kaçırılan gemideki arkadaşlarımızın arasında. Konunun takipçisiyiz, sürekli istişare halindeyiz. İnşallah en yakın zamanda konuyu çözeceğiz, bununla ilgili derin çalışmalarımız var. Dışişleri Bakanlığı ile sürekli görüşme halindeyiz. En kısa zamanda bu haydutların elinden vatandaşlarımızı kurtaracağız. İçiniz rahat olsun. (DHA)

Bakan Karaismailoğlu, rehin alınan mürettabat arasında bulunan Vedat Aksan’ın babası Murat Aksan ile görüşerek endişe etmemelerini istedi.

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