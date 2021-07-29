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Karaman’da çıkan yangında 5 hektar alan zarar gördü

Karaman'da çıkan orman yangınında, 5 hektar alan zarar gördü. Vali Mehmet Alpaslan Işık, bir kişinin bahçesindeki otları temizlemek için yaktığı ateşin ormana sıçraması sonucu yangının çıktığı üzerinde durduklarını söyledi.

Güncellenme: 18:04, 29/07/2021
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Karaman’da çıkan yangında 5 hektar alan zarar gördü

Değirmenbaşı köyündeki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

Bölgede incelemede bulunan Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yangının, bir kişinin bahçesindeki otları temizlemek için yaktığı ateşin ormana sıçraması sonucu çıktığı üzerinde durduklarını belirterek, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. DHA

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