Karamollaoğlu ‘dost acı söyler’ dedi, Erdoğan’a seslendi

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın konuğu olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“AK PARTİ DIŞINDAKİ HERKESİ İTELEMEYİN”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı ‘sağduyuya davet eden' Karamollaoğlu, “Yaparım' demekle iş yapılmaz. ‘Ben bu problemi çözerim' demekle iş çözülmez. Onun için ben sayın Cumhurbaşkanı'nı sağduyuya davet ediyorum. Allah rızası için gerçekleri görün. Sizin gibi düşünmeyen, sizin gibi meselelere yaklaşmayan partili, partisiz herkesi bir kucaklayın ya. Siz Cumhurbaşkanısınız. Adınızın başına şimdi AK Parti'li Cumhurbaşkanı geldi diye AK Parti'nin dışındaki herkesi itelemeyin ya” şeklinde konuştu.

“ONLAR DOST DEĞİL, YALAKA”

Geçmişte Erdoğan ile arkadaş olduklarını vurgulayan Karamollaoğlu, “Herkes size, düşmanmış gibi davranmıyor. Ben davranmıyorum en azından. Bizim geçmişimiz var, arkadaşlığımız var. Ama yanlışlarını söylemezsem o zaman da ben kendim vebal altına girerim. Dost acı söyler. Sizden menfaat bekleyenler size acıyı söylemezler, gerçekleri söylemezler, sizin hoşunuza gitmeyen hiçbir şeyi size söylemezler. Onlar dost değil, yalakadır. Faydalanmak için yanınızda. Benim tahminim, onu da biliyor mu, biliyordur da ‘başka çarem yok' diyordur herhalde” ifadelerini kullandı.