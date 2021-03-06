Karamollaoğlu, Erdoğan’a yüklendi: Dün o kararlara muhtaçtı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin il başkanları ve il müfettişleri toplantısında konuştu.

“SON 18 YILDA İNSANIMIZIN SIKINTILARI ARTTI, DERDİ BÜYÜDÜ”

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini, corona virüsünün de bu sıkıntılara tuz-biber gibi olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, AKP’nin 18 yıldır ülkeyi yönettiğine dikkat çekerek, “Ülkemizde görülür birtakım adımların atılmasına, sanki ülkemiz kalkınıyormuş, gelişiyormuş gibi gösterilmesine rağmen her geçen gün insanımızın sıkıntıları arttı, derdi büyüdü” şeklinde konuştu.

“DEMOKRATİK HAYATA GEÇİŞTEN SONRA EN GERGİN DÖNEMİ YAŞIYORUZ”

Karamollaoğlu, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

* Sosyal hayatta, belki Cumhuriyetin kuruluşundan sonra, 1950'lerden sonra diyelim, tam demokratik hayata geçişten itibaren en gergin dönemi yaşıyoruz.

* Özellikle geriliyor Türkiye. Ya vatanseversin veya hainsin… Bulunduğun yere bağlı… İktidarda bulunanlar, muhalefeti hainlikle suçluyor. Ülke böyle yönetilmez. Böyle davranmak kimseye fayda vermez. Yaptığınız hataların üzerini benzer tavırlarla örtemezsiniz.

“AVRUPA’DA YAŞANANLARIN 10’DA BİRİNİ BURADA GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİL”

“İktidara gelirken böyle demiyorlardı” diyen Karamollaoğlu, “Adalet arıyorlardı, insan haklarına riayet edilmesini istiyorlardı. Avrupa Birliği'ni hedef olarak görmeleri, orayı benimsemeleri, güya Avrupa'daki insan haklarına gösterilen ihtimamın memleketimizde de gösterilmesi, oradaki adaletin burada da tecelli etmesiydi. Ama bugün Avrupa'da yaşananların 10'da birini bile burada görmek mümkün değil. ‘Orada verilen kararlara ben uymam' diyor. Dün o kararlara muhtaçtı kendisi. Allah akıl fikir versin” ifadelerini kullandı.

“DEVLETLE İŞİNİZ VARSA RESMİ ÖDEMELER DIŞINDA MİLYARLARCA DOLAR ÖDEMENİZ GEREKİYOR”

Türkiye'nin ‘yolsuzluk', ‘israf', ‘rüşvet' havzasına döndüğünü söyleyen Karamollaoğlu, “Devletle işiniz varsa mutlaka bir şeyler ödemek mecburiyetindesiniz resmi ödemelerin dışında. Rakamlar milyarlar… Milyarlarca dolarla ifade ediliyor… Onun için de Türkiye'de artık yatırımlar durdu. Sadece devletin yaptığı, yapacağı hizmet yatırımları var. Onları da zaten kimin alacağı önceden belli. Şeffaflık denen iş tarihe karıştı. Şimdi biz böyle bir ülkede yaşıyoruz. Allah'tan korkun ya” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“KAN KAYBETTİKÇE BİRAZ DAHA HUKUKSUZ DAVRANMAYA, İNSANLARI EZMEYE MEYİL EDİYOR”

Karamollaoğlu, sözlerine şöyle sürdürdü:

* Bir memleketi, bir ülkenin insanlarını özellikle sizin gibi düşünmedikleri için, sizi siyaseten artık tercih etmedikleri için ötekileştirmeye, itelemeye hakkınız var mı?

* Bundan dolayı da sürekli kan kaybediyorlar. Kan kaybettikleri için de hatalarını düzelteceklerine kabahati vatandaşa kesiyor. Arkasından da her geçen gün biraz daha hukuksuz davranmaya ve insanları itham etmeye, ezmeye meyil ediyor.

“İŞİN EHLİNİ DEĞİL, ÜÇKAĞITÇILIK YAPACAK ADAM ARIYOR”

Hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiren Karamollaoğlu, “Ekonomide kendilerine göre sürekli prensipler değiştiriyorlar, insanlar değiştiriyorlar. Rakamlar doğru çıkmıyor mu; hatayı kendisinde arayıp rakamı düzelteceğine, o rakamı ilan eden adamları değiştiriyorlar. TÜİK Başkanı oldu diye bir adam, rakamları sizin istediğiniz gibi üretemez ki… ‘Onu üretemiyorsan sen de gereksizsin, git, yerine başka birisi gelsin. Beni tatmin edecek rakam istiyorum' diyor. ‘Nasıl yaparsan yap. O benim değil, senin işin'… İşin ehlini aramıyor, işin üçkağıtçılığını yapacak adam arıyor. Böylece sen memleketi düzeltemezsin ki” dedi.