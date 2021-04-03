Karamollaoğlu: ‘Geçim İttifakı’ kurmakta kararlıyız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisini il başkanları ve müfettişleri toplantısında konuştu.

“KENDİLERİ VARLIK İÇİNDE YÜZERKEN, MİLYONLARIN GEÇİM DERDİNİ GÖRMEZDEN GELDİLER”

“Ülkemizin, insanlarımızın dertleri her geçen gün artarken, ülkemizde asıl konuşulması gerekenler ne yazık ki konuşulmuyor” ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, “İnsanımızın bunca sorunu varken iktidar, her günümüzü gereksiz bir gündemle meşgul etmeye çalışıyor. 19 yıldır iktidar olanlar, dertlere derman olacaklarına ne yazık ki mağdurlar ordusu oluşturdular. Çünkü görevlendirmelerde liyakati esas almadılar, işsizler ordusu oluşturdular. İyi gün, kötü gün demeden vergi topladılar; esnafımızı, insanımızı zor günlerinde yalnız bıraktılar. Yanlış politikalarda ısrarcı olarak ekonomiyi çıkmaza soktular, insanımızı hayat pahalılığına mahkum ettiler. Kendileri, yakınları varlık içinde yüzerken, milyonların geçim derdini görmezden geldiler. İşçiyi, memuru, emekliyi dert sahibi yaptılar. Sanayicimizin, çiftçimizin, besicimizin üretim arzusunu kırdılar ama faiz lobilerinin ekmeğine yağ sürdüler” şeklinde konuştu.

“BU İÇ KARARTICI TABLONUN SORUMLUSU İKTİDARDIR”

“Bu iç karartan tablonun müsebbibi kim?” diye soran Karamollaoğlu, “Bu perişan halin tek sorumlusu var o da; ülkeyi yöneten iktidardır, iktidarın meselelere yanlış yaklaşımı, keyfi yönetim anlayışıdır. Allah aşkına bir ülkenin en az 5 yıl görevde kalması hukuken sabit kılınmış Merkez Bankası Başkanı sürekli değişir mi? 2 yılda 4 başkan değiştirildi. Sanki yaşanan kötü gidişatın sorumlusu Merkez Bankası Başkanıymış gibi önce faizleri düşürmedi diye başkan görevden aldılar sonra da faiz arttıracak adamları bulup yine kendileri tayin ettiler” dedi.

“İKTİDAR VE ONUN KÜÇÜK ORTAKLARI BU ÜLKEYE YÜK OLMAKTAN BAŞKA BİR İŞE YARAMIYOR”

Mecliste muhalefetin oylarıyla reddedilen Güvenlik Soruşturması teklifinin Genel Kurul’da yeniden oylanması ve kabul edilmesine tepki gösteren Karamollaoğlu, “Bu da TBMM Başkanı tarafından doğru görüldü. Bu arkadaşlarımız da şu anlayış var; yapmak istedikleri bir icraata yönetmelik izin vermiyorsa onu değiştiriyorlar. Ama kanun varsa kanunu değiştirmeden kendi fikirlerini uyguluyorlar. Anayasa ise hiç umurlarında bile değil, hatta ‘Anayasa Mahkemesi'ne ihtiyaç kalmadı kaldırılsın' diyebiliyorlar. Emin olun dünyada bunun örneğine rastlayamazsınız. Bu çok vahim bir tablodur bundan sonra güvencemiz kalmadı manasına gelir. Türkiye'mizin bir an öce vakit kaybetmeden bu keyfilikten kurtulması gerekmektedir. İktidar ve onun küçük ortakları bu ülkeye yük olmaktan başka bir işe yaramıyor. İnanıyorum ki ilk seçimde milletimiz bu yükü sırtından atacaktır” diye konuştu.

“GÖRÜŞÜ NE OLURSA OLSUN BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZI DAVET EDİYORUZ”

Bugün itibariyle Saadet Partisi olarak; vatandaşların yaşadığı geçim sıkıntısını, siyasetin ve ülkenin gündemine taşımak adına “Geçim İttifakı” kampanyasını başlattıklarını duyuran Karamollaoğlu, “Gelin, milletimizle el ele verelim, insanımızın ortak gündeminde buluşalım. ‘Geçim İttifakı'ndan başka hiçbir şey konuşmayalım. Gündemi oyalayan gereksiz tartışmalara prim vermeyelim. İnsanımızın derdine hep birlikte tercüman olalım. Bir araya gelerek çözüm yolları arayalım. Milletimizin sorunlarını ülke gündemine taşımak adına yürüttüğümüz bir farkındalık kampanyası olan ‘Geçim İttifakı’na, görüşü ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

“DERDİMİZ SEÇİM DEĞİL GEÇİM”

Öte yandan Saadet Partisi sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla son günlerde sıklıkla gündeme gelen seçim ittifakları konusunda dikkatleri yeniden üzerine çekti. Yapılan paylaşımda televizyon programlarında Saadet Partisi'nin hangi ittifakta yer alacağına dair konuşmaların geçtiği seçim ittifakı tartışmaları görüntülerine yer verilerek, “Milletimizin tenceresi kaynamıyorken derdimiz; seçim değil geçim” denildi.

Kampanyaya gecimittifaki.com adresi üzerinden herkes katılabilecek.